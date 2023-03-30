Общество 30 марта 2023, 15:56 Турнир по водному поло среди участниц «Активного долголетия» пройдет в Красногорске Министерство социального развития Подмосковья

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В красногорском клубе «Активного долголетия» пройдет первый областной турнир по мини водному поло среди участниц проекта из восьми городских округов Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве соцразвития региона.

Первый областной турнир по мини водному поло проведут 4 апреля.

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В проекте «Активное долголетие» уже более 240 тысяч человек. С каждым годом количество активностей, маршрутов экскурсий увеличивается, в результате участников становится все больше и больше. За март в проект пришли 10,5 тысячи пенсионеров.

Участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Записаться на занятие, а также узнать о доступных активностях можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил вариант льготного посещения музеев для пенсионеров по принципу «Пушкинской карты» для молодежи.

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