Турнир по теннису впервые пройдет на фестивале «Сильные фигуры» в Москве

Теннисный турнир впервые состоится в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» 18 и 19 июня в Москве. Он развернется на площадке Vnukovo Sport Club.

Соревнования по гольфу, керлингольфу и шахматам проходят в рамках фестиваля по всей России с 2019 года. Теперь добавился теннис, сообщила директор турнира Мария Головизнина.

Хорошая площадка, удобная локация. Рада, что „Сильные фигуры“ пришли в теннис Мария Головизнина.

По ее словам, с таким составом игроков мероприятие способно составить конкуренцию известным выставочным турнирам за рубежом.

Свое участие подтвердили Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Надежда Петрова.

В числе любителей сыграет Светлана Журова — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Амбассадорами фестиваля уже стали Мария Киселева, Софья Великая, Сергей Карякин, Ирина Слуцкая, Елена Веснина, Яна Батыршина.

Особенность всех спортивных встреч, проводимых в рамках фестиваля, заключается в том, что профессионалы играют на одних площадках с любителями.

Генеральный партнер фестиваля — РЖД. Фестиваль пройдет при поддержке Минспорта России, Минцифры, МИД, ГлавУпДК, Российского союза туриндустрии, благотворительных фондов «Взрослеем вместе» и «Под флагом добра», Федерации шахмат России.

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