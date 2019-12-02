Турнир по самбо завершился массовой дракой в Ингушетии. Видео

Турнир по самбо в Ингушетии завершился боями без правил. Стычка возникла между болельщиками соперничающих команд и самими спортсменами. Всероссийская федерация самбо (ВФС) потребовала от прокуратуры провести проверку.

«Этот турнир проводила альтернативная федерация — Федерация боевого самбо. Мы подали заявление в прокуратуру, в Министерство юстиции — решили бороться с этим по юридической линии. Давно пора навести порядок в этом вопросе — эта федерация не имеет права проводить такие турниры», — заявил ТАСС президент ВФС Сергей Елисеев.

Он отметил, что не понимает, «что это за соревнования». По его словам, это «то ли турнир, то ли просто драки».

Турнир по боевому самбо прошел в Назрани 1 декабря во дворце спорта «Магас». В какой-то момент между спортсменами произошел конфликт из-за того, что один боец толкнул другого. Болельщики не остались равнодушными и выбежали на татами.

Однако служба безопасности спорткомплекса быстро отреагировала на произошедшее, и драка почти сразу же прекратилась. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минспорта. Хулиганов вывели из зала, никто не пострадал.