Общество 12 мая 2023, 18:19 Турнир по джиу-джитсу пройдет 27 и 28 мая в Туле

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Открытый Кубок Тульской области по джиу-джитсу пройдет в Туле 27 и 28 мая. Об этом сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта региона.

За победу в турнире будут бороться около 700 спортсменов из 20 регионов России в дисциплинах «Неваза», «Дуо-систем» и «Файтинг». Участие в соревнованиях примут юниоры, юноши, девушки, мужчины и женщины.

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Отмечается, что победителей Кубка наградят кубками и медалями.