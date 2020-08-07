Туристы спасли повисшую на скале собаку

Михайловский пруд рядом с селом Аракаево в Свердловской области окружают высокие скалы, поросшие мхами и кустарниками. На возвышении каменной глыбы туристы увидели белую собаку неизвестной породы. Как она там оказалась, не понятно. Сверху спуститься она не смогла бы, а снизу скала уходит прямо в воду.

Четвероногое провело в заточении несколько дней. К такому выводу путешественники пришли, исходя из внешнего вида пса — по впалым бокам.

Один из молодых людей, Женя, забрался на скалу и освободил собаку от веток. Пес не вел себя агрессивно, напротив, лизал руки своему спасителю.

Спускаться животным на руках было проблематично. Поэтому турист бросил собаку в воду, где его товарищ быстро поднял ее на плавательную доску. В результате пса вывезли на берег. Животное вылезло из воды, отряхнулось и завиляло хвостом.