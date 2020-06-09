    09 июня 2020, 17:09

    Туристы смогут приехать в Крым без обязательной изоляции с 15 июня. Отели откроются с 1 июля

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Власти Крыма с 15 июня отменяют обсервацию для всех россиян, которые приедут в регион. С этого же дня на территории полуострова снимут режим самоизоляции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
    Туристы смогут приехать в Крым без обязательной изоляции с 15 июня. Отели откроются с 1 июля

    «Отменяем обсервацию с 15 июня для приезжающих на территорию Республики Крым [граждан России]. При этом, все, как мы говорили, с точки зрения термометрии, внешнего осмотра и так далее в полном объеме: и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на Крымском мосту оставляем», — заявил Аксенов.

    В пресс-службе Аксенова добавили, что ослабление режима не коснется приезжающих из заграницы.

    «Исключение у нас составляют люди, которые приезжают из зарубежа. <…> Они по-прежнему будут помещаться на обязательную обсервацию», — рассказала «360» глава пресс-службы руководителя региона Анна Ченская.

    Собеседница пояснила, что с 1 июля начнут работать отели и дома отдыха.

    «Уже сейчас можно начинать бронировать любые отели и гостиницы на территории Республики Крым», — подытожила Ченская.

    Ранее председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова сообщила, что россияне уже забронировали около 70% мест в домах отдыха и пансионатах Крыма на июль и август.