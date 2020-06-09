Туристы смогут приехать в Крым без обязательной изоляции с 15 июня. Отели откроются с 1 июля

«Отменяем обсервацию с 15 июня для приезжающих на территорию Республики Крым [граждан России]. При этом, все, как мы говорили, с точки зрения термометрии, внешнего осмотра и так далее в полном объеме: и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, и на Крымском мосту оставляем», — заявил Аксенов.

В пресс-службе Аксенова добавили, что ослабление режима не коснется приезжающих из заграницы.

«Исключение у нас составляют люди, которые приезжают из зарубежа. <…> Они по-прежнему будут помещаться на обязательную обсервацию», — рассказала «360» глава пресс-службы руководителя региона Анна Ченская.

Собеседница пояснила, что с 1 июля начнут работать отели и дома отдыха.

«Уже сейчас можно начинать бронировать любые отели и гостиницы на территории Республики Крым», — подытожила Ченская.

Ранее председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова сообщила, что россияне уже забронировали около 70% мест в домах отдыха и пансионатах Крыма на июль и август.