Туристы смогут погулять по крышам правительственных зданий в Петербурге

После легализации прогулок по петербургским крышам туристы смогут побывать на крышах зданий, где сейчас находятся комитеты и другие органы власти. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Осенью законопроект о легализации «высотных» прогулок пройдет второе чтение в Заксобрании.

«Суть законопроекта в том, чтобы правительство города разработало специальную программу по открытию таких площадок [для прогулок по крышам]. Мы даже предлагали открывать их не только на жилых домах, но и на зданиях в центре города, где располагаются органы власти. Там можно было сделать тоже сделать такие площадки. Это здания различных комитетов и так далее», — рассказал автор инициативы, депутат Денис Четырбок.

Если законопроект примут, петербургские крыши специально оборудуют и сделают безопасными для прогулок. Пока такие прогулки совершаются нелегально, что небезопасно и может приводить к трагедиям.