Туристы принесли в казну Петербурга 145 млрд руб с начала года

С начала года Санкт-Петербург смог заработать на туристах примерно 145 миллиардов рублей. Это на 14% больше показателя прошлого года, написал ТАСС со ссылкой на слова председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

В среднем путешественники приезжают в город на Неве на три-шесть дней и оставляют около 36,5 тысячи рублей, сообщил сайт Neva.Today.

Как отметил Корнеев, туристы высоко оценивают уровень обслуживания в культурной столице. С 2021 года уровень удовлетворенности от путешествия в Петербург вырос на 6% и составил 92%.