Туристы попытались стащить 10 тонн песка из Сардинии

Более 10 тонн песка конфисковали у туристов в аэропортах Сардинии. Несмотря на существующие запреты, путешественники продолжают наполнять банки и пластиковые бутылки сардинским песком.

«Только в трех аэропортах Сардинии в ушедшем году были конфискованы более 10 тонн песка, гальки и ракушек, украденных на острове. Около 6 тонн изъяли в аэропорту Кальяри, еще 4 тонны — в Олбии и Алгеро. Однако это цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть», — сообщили РИА «Новости» представители общественной организации «Похищенная и разграбленная Сардиния».

На Сардинии более 250 пляжей протяженностью свыше полторы тысячи километров, причем все они с уникальным песком. Запрет на вывоз песка с этого итальянского острова существовал давно, но только в последние годы на разворовывание стали обращать повышенное внимание.

В 2017 году областной совет Сардинии ввел штраф за нелегальный вывоз песка и ракушек с пляжей в размере от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, кража может подпасть под федеральное нарушение о незаконной добыче песка, в таком случае штраф может составить до 9296 евро.

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О запрете на вывоз песка туристов предупреждают в аэропорту, отелях и на пляжах. Однако активисты считают, что разграбление пляжей пока не удалось избежать. Конфискованный в аэропортах песок вернули на пляжи Сардинии, но большая часть его вывозится на паромах в багажниках автомобилей. Среди громких случаев задержание французской пары, в автомобиле которой нашли больше 40 килограммов сардинского песка.