Тысячи туристов облюбовали Солнечногорск благодаря проекту «Государева дорога» | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 18:46 Поделиться Telegram

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Viber Тысячи туристов облюбовали Солнечногорск благодаря проекту «Государева дорога» «Путевой дворец» Солнечногорска оказался частью проекта «Государева дорога» Канал «360»

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Солнечногорский «Путевой дворец» собирает тысячи туристов со всей России благодаря проекту «Государева дорога».

«Государева дорога» — это возможность окунуться в историю, доехав за шесть дней из Москвы в Санкт-Петербург «дорогой императоров». По этому самому пути раньше ездили, например, Петр I и Екатерина II, и Солнечногорск был на этом маршруте третьей остановкой.

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Запустили проект два года назад, и с каждым месяцем он пользуется все большей популярностью. Так, в Солнечногорск раньше приезжала одна группа туристов в месяц, а теперь по три в неделю. Кроме Путевого дворца, в списке проекта еще две достопримечательности округа: усадьбы Шахматово и Середниково.

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Всего экскурсантам предстоит посетить 30 подобных мест по пути в северную столицу.

«Русская культура — обожаю ее. И когда в течение недели можно посетить места, где были Лермонтов, где был Блок, Денис Давыдов! Это настолько близко моему сердцу!» — поделилась впечатлениями туристка Людмила из Брянска.

«Государеву дорогу» в 777 километров с удовольствием преодолевают тысячи людей из разных уголков России.

В конце сентября в Солнечногорске открыли выставку фотографий к 80-летнему юбилею Сталинградской битвы. На сцене Дома культуры «Выстрел» показали документальный фильм и номера на военную тематику.

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