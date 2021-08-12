Туристы не отменили забронированные вертолетные экскурсии на Камчатке

В компании RussiaDiscovery рассказали «Газете.ru», что крушения вертолета Ми-8 с туристами на борту не привело к отмене забронированных вертолетных экскурсий на Камчатке.

«Пока что ни одной отмены не было», — заверил инсайдер.

По его словам, компания организовывает многодневные туры, а экскурсии туристы могут купить на месте дополнительно или по желанию. Он добавил, все туры пройдут по графику.

Сегодня на юге Камчатки в Курильское озеро упал вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Спасти удалось восемь человек. В Минприроды РФ предупредили, что до 14 августа приостановлены вертолетные экскурсии на кордон «Озерный», который расположен на Курильском озере.