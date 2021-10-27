Туристы нашли обломки самолета Ту-2 на Сахалине

Туристы наткнулись на обломки советского военного самолета Ту-2 во время прогулки в горах Сахалина. О своей находке они рассказали членам Поискового движения России, которые 26 октября прибыли на место крушения бомбардировщика. Свои действия и догадки поисковики описали на странице в Instagram.

Перед тем как оказаться на месте крушения, где были сделаны фотографии, спецотряд прошел 15 километров по руслу ручья в зарослях кедров. Поисковики сразу принялись изучать все окрестности и выяснили, что части самолета разбросало по лесу на 100 метров.

Источник фото: Instagram sakhpoisk

Эксперты предположили, что самолет упал после столкновения с горой, после чего его обломки растаскивало ручьем до самого подножия. Точное место падения отыскать не получилось из-за толстого снежного покрова, который усложнял операцию.

«Были найдены фрагменты фюзеляжа, моторамы, плоскостей, маслорадиатор двигателя, приборы», — описали находки специалисты.

Они пообещали вернуться на это место, чтобы начать исследование — понять судьбу экипажа и обстоятельства крушения.