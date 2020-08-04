Туристы нарушили покой сакрального мыса на Байкале. За это им грозит полумиллионный штраф

Туристы устроили вечеринку с музыкой, пиротехникой и пенной установкой возле мыса Бурхан на Байкале. Это священное для местных буддистов место и ареал обитания редких, краснокнижных птиц. Теперь любителям шумного отдыха рядом с памятником природы грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

«С учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что вышли на нарушителей после проверки соцсетей. В открытый доступ попало видео с этой незаконной вечеринки.

Всем, кто хочет отдохнуть на особо охраняемой территории, необходимо соблюдать строгие правила и бережно относиться к ценной экосистеме. Шуметь и разжигать костры на территории национального парка категорически нельзя.

Мыс Бурхан находится на крупнейшем байкальском острове Ольхон. Этот мыс стал одним из самых знаменитых образов Байкала после проникновения в Прибайкалье тибетского буддизма.