«Ситуация острая». Туристы из России остались заложниками «рая на земле»

В Доминикане по-прежнему остаются российские туристы. Из-за сложной политической ситуации их обратные рейсы были отменены, а денег на новые билеты, в некоторых случаях даже жилье, не осталось. Запертые в «тропическом раю» путешественники рассказали «360» о своем положении.

Семья блогера Яны Муратовой находится в Доминикане с конца февраля. Изначально девушка, муж, годовалый ребенок и няня планировали остаться здесь на месяц, но путешествие затянулось. Она уже рассказывала «360», что оказалась не только без обратных билетов, но и без денег, так как российские карты были заблокированы. Ситуацию осложнило и то, что семья Муратовой приехала в отпуск не через туроператора, а дикарем.

«Надеюсь, скоро мы будем дома, потому что нет ни моральных сил, ни финансовых возможностей. Мы решили самостоятельно купить билеты на 14 апреля с двумя пересадками — в Мадриде и Стамбуле. В пути мы будем 25 часов, цена билетов 500 тысяч рублей», — поделилась блогер.

Гипотетически проблемы могут возникнуть при пересадке в Мадриде. Но консул Испании заверил, что виза не понадобится.

«Многие ребята, которые остались здесь, находятся в очень плачевном состоянии. Они остались без жилья, их просто приютили местные жители буквально в хижинах. Ситуация очень острая. Да, сейчас уже многие отсюда вылетели. Кто-то выбирается своими способами, так же покупает стыковочные рейсы», — рассказала девушка.

По ее словам, консул предлагает еще один вариант возвращения домой, с вылетом из Венесуэлы. Но он подходит не всем, так как, во-первых, еще один дополнительный перелет, во-вторых, небезопасно, в-третьих, дополнительные траты.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще одна заложница обстоятельств, Анастасия, отправилась в путешествие вместе с двухлетней дочерью.

«Так вышло, что бабушка дочери живет в Перу, и она никогда в жизни ее не видела. И пока девочке не исполнилось два года, мы решили поехать навестить бабушку. Обратный рейс был с посадкой в Доминикане авиакомпанией Royal Flight, и в связи со сложившейся ситуацией наш рейс был отменен. Авиакомпания отказалась как-то нам помогать, вывозить. Они просто неделю назад вернули нам 60 тысяч и сказали дальше разбираться самим», — пожаловалась россиянка.

Также сгорел билет из Москвы в Екатеринбург, которым семья должна была вернуться домой. За него удалось вернуть только 1600 рублей.

«Консул предложил нам занять 300 тысяч рублей у родственников для того, чтобы купить билет самостоятельно. К сожалению, таких денег у нас нет, и мы не знаем, что делать. Уже потеряли всякую надежду, потому что все варианты, которые возможны, стоят очень дорого, для нас это неподъемные суммы», — рассказала Анастасия.

Несколько тысяч российских туристов застряли в Доминикане в начале марта. В середине месяца РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм сообщало, что было вывезено больше 80% организованных групп, или 75 тысяч человек.