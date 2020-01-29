    29 января 2020, 07:21

    Туристы из России назвали способы справиться с хандрой

    Александра Ломейко

    Чаще всего россияне планируют очередное путешествие, чтобы избавиться от хандры после отпуска. Так поступает каждый пятый. Многие надеются, что тоска пройдет сама собой.

    После завершения отдыха настроение ухудшается у 19% опрошенных, поэтому они и принимаются планировать следующую поездку. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса бронирования Ostrovok.ru.

    Среди опрошенных 26% заявили, что хандра должна пройти сама собой. Не испытывают ее вовсе столько же респондентов.

    Около 14,5% участников опроса предаются после отпуска любимым делам и хобби. Еще 10% полностью посвящают себя работе. Ностальгии предается каждый десятый: те же 10% пересматривают сделанные снимки и вспоминают, как прошел отпуск.

    Чтобы справиться с накатившей тоской, пару дней отпуска предпочитают взять 7%, столько же респондентов стараются чаще видеться с друзьями или занимаются спортом.

    Аналитики опросили свыше трех тысяч респондентов в социальных сетях, выясняя, есть ли у них хандра после отпуска и как с ней справиться. Людям дали возможность выбрать несколько вариантов ответов.