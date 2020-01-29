Туристы из России назвали способы справиться с хандрой

Чаще всего россияне планируют очередное путешествие, чтобы избавиться от хандры после отпуска. Так поступает каждый пятый. Многие надеются, что тоска пройдет сама собой.

После завершения отдыха настроение ухудшается у 19% опрошенных, поэтому они и принимаются планировать следующую поездку. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса бронирования Ostrovok.ru.

Среди опрошенных 26% заявили, что хандра должна пройти сама собой. Не испытывают ее вовсе столько же респондентов.

Около 14,5% участников опроса предаются после отпуска любимым делам и хобби. Еще 10% полностью посвящают себя работе. Ностальгии предается каждый десятый: те же 10% пересматривают сделанные снимки и вспоминают, как прошел отпуск.

Чтобы справиться с накатившей тоской, пару дней отпуска предпочитают взять 7%, столько же респондентов стараются чаще видеться с друзьями или занимаются спортом.

Аналитики опросили свыше трех тысяч респондентов в социальных сетях, выясняя, есть ли у них хандра после отпуска и как с ней справиться. Людям дали возможность выбрать несколько вариантов ответов.