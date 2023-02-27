Общество 27 февраля 2023, 16:37 Туристы из Китая впервые после пандемии приехали в Кронштадт

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Группа туристов из Китая впервые после пандемии коронавируса приехала в Кронштадт в музейно-исторический парк «Остров фортов». Об этом сообщили на сайте ОТР.

Музей военно-морской славы первыми увидели 34 жителя из Гуанчжоу. Огромное впечатление на китайских туристов произвела советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

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Отмечается, что после осмотра экспозиции гости приняли участие в Масленичных гуляниях и попробовали блины.

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