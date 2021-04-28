Туристы из Екатеринбурга голодали на Мальдивах 3 дня из-за ошибки в бронировании

Екатеринбуржцы Алексей Винокуров и Надежда Ершова отправились в свадебное путешествие в конце апреля на Мальдивы. Они заплатили 359 500 рублей, но из-за технической ошибки три дня сидели практически голодные.

Когда они прилетели на отдых, то получили ваучеры с типом питания ВВ (Bed & Breakfast) — постель и завтрак. Для того чтобы получать обеды и ужины, им предложили доплатить. Об этом написал сайт «Екатеринбург онлайн».

«В отеле предложили доплатить за обед и ужин 1680 долларов, это около 130 тысяч рублей, причем заплатить нужно сразу всю сумму. Звонить отсюда нет возможности, писали своему оператору, в „Банк туров“, в Anex Tour — они все друг к другу отправляли», — вспомнила Надежда.

Молодожены сидели только на одних завтраках с субботу по понедельник. В выходные никто не стал решать вопрос.

В итоге помогли специалисты Anex Tour. Пара получила питание, которое изначально входило в стоимость их путевки. Туроператор объяснил, что туристическая сфера связана с большим количеством разных звеньев. Нужно, чтобы была правильная информация о туристах у оператора, транспортной и страховой компаний, агента, перевозчика, отеля. Иногда ошибки в бронировании случаются. Так произошло и в этот раз. Супругам неверно забронировали тип питания.