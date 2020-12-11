Туристов в горах Сочи на Новый год обяжут ходить в масках

Власти проверили готовность трех горнолыжных курортов Красной Поляны к сезону. Там будут действовать некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса. Одно из них — масочный режим.

Как сообщил сайт администрации Сочи, на горнолыжных курортах подготовили пункты для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствуют себя плохо. Там же можно будет провериться и на антитела. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции будут обязательными. Потоки гостей разведут, а работники отелей и волонтеры предупредят о необходимости соблюдать все меры предосторожности. Гостям раздадут специальные памятки, в которых четко пропишут действующие в Сочи ограничения.

«Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать», — приводит сайт слова вице-губернатора региона Александра Руппеля.

Никаких массовых мероприятий в отелях Красной Поляны на Новый год не будет, пишет «Газета.ru». Гости смогут встретить праздник со своими семьями в номерах. Фейерверки запустят в таком месте, чтобы всем его было видно из окон.

За все время пандемии на Кубани выявили 24 003 случая COVID-19. Умерли 684 человека.