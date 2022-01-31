Индонезийский остров Бали начнет принимать иностранных туристов с 4 февраля. Об этом агентству Antara сообщил министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, это решение приняло правительство. Оно призвано помочь восстановить экономику Бали от коронавирусной пандемии.

Также правительство Индонезии сократило карантин для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.

Всего за период пандемии коронавируса в Индонезии выявлено более 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 144 тысяч человек умерли.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые недорогие теплые страны для отдыха россиян в феврале. Самым бюджетным вариантом стал Египет, на втором месте оказался Дубай, тройку замкнула Шри-Ланка.

Также ранее стало известно, что власти Кипра решили отказаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина для уже переболевших или вакцинированных туристов.