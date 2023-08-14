Общество 14 августа 2023, 04:54 Туристов призвали остерегаться дельфинов в Анапе Мэрия Анапы призвала туристов быть осторожнее во время игры с дельфинами Freepik

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В Анапе призвали отдыхающих на пляжах быть осторожнее с дельфинами, которые подплывают близко к берегу. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба мэрии города.

Эти млекопитающие не боятся людей и часто подплывают к ним. На некоторых видео, распространенных в Сети, видно дружелюбие и активность морских животных. Однако, несмотря на доброту дельфинов, приближаться к ним слишком близко не следует.

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«Афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку», — сказано в публикации.

Однако при встрече с дельфином существует опасность травмирования. Это крупные животные и во время игры могут не нарочно задеть человека.

Ранее агрессивные дельфины напали на отдыхающих на одном из японских пляжей. Покусанные люди вышли на берег с переломами.