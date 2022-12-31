Общество 31 декабря 2022, 04:22 Туристов предупредили о риске схода лавин в горах Кубани и на Кавказе ВНИИ ГОЧС: сход лавин прогнозируется в горах Краснодарского края и на Северном Кавказе РИА «Новости»

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Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ( ВНИИ ГОЧС) заявили, что до конца года в горах Краснодарского края и Северного Кавказа возможен сход лавин.

«На территории Краснодарского края наибольшие риски — на высотах свыше 1,5 тысячи метров и 2,5 тысячи метров в горах Северо-Кавказского федерального округа», — отмечается в заявлении.

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Снег также может сойти на горнолыжных курортах в Мурманской области, в Сибири. Россиян, отдыхающих в горах, попросили быть осторожными и зря не рисковать.

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Ранее сообщалось, что в австрийских Альпах сошла лавина, в результате чего пропали 10 лыжников. На поиски отправились местные спасатели.