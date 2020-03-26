Туристов попросили не приезжать в Сочи

Сочи на какое-то время станет негостеприимным городом. Потенциальных туристов попросили не приезжать на курорт хотя бы неделю. Из-за коронавируса, конечно. Местным жителям тоже посоветовали поберечься.

Просьбу разместил в своем Instagram глава Сочи Алексей Копайгородский. Градоначальник выразил надежду на то, что люди поймут, для чего нужно соблюдать определенные правила.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал Копайгородский.

Сочинцев он попросил для «здоровья и общего блага» воздержаться от посещения общественных мест в ближайшие дни.

«Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты сейчас жизненно важная мера», — подчеркнул глава города.

В Краснодарском крае приостановлена работа бассейнов, фитнес-центров, бань и саун. Для посетителей закрыты аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.

С 26 марта по 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию. Магазины беспошлинной торговли на абхазо-российской границе тоже временно не работают.

Предприятиям санаторно-курортной отрасли пообещали поддержку властей. Турфирмам хотят предоставить отсрочку по выплате налогов. На онлайн-режим перевели работу коммунальных служб. Счета жителям советуют оплачивать, не выходя из дома.

По состоянию на 25 марта, в Сочи выявили пять зараженных коронавирусом. Всего по России заразились 658 человек. Медиков готовят к «взрывному» развитию ситуации.