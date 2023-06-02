Общество 02 июня 2023, 18:39 Туристов попросили не фотографироваться с ростовыми куклами в Петербурге

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В Петербурге туристов ожидают не только мосты и архитектурные шедевры, но и мошенники. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В туристических местах можно нарваться на недобросовестных горожан. Например, нередко на улицах к туристам с детьми подходят аниматоры в костюмах ростовых кукол и предлагают фотографию на телефон. Сначала о деньгах речи не идет, но после снимка мошенники начинают требовать плату. Эти столкновения нередко приводят к скандалам и даже дракам.

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Еще один обман поджидает гостей города на Невском проспекте. Там подростки предлагают пройти на бесплатную дегустацию чая, которая также заканчивается выбиванием денег.

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