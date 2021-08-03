Туристов хотят эвакуировать с Дальнего Востока из-за тайфуна

Дальнему Востоку порекомендовали эвакуировать туристов из-за тайфуна, который движется со стороны Китая. Такое предложение внес глава МЧС России Евгений Зиничев, написал ТАСС.

Он разослал сообщение главам Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей, а также в Минэнерго. В письме было написано, что в целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений рекомендуется своевременно провести необходимые мероприятия, в том числе эвакуировать туристов с морского побережья, сообщил RT.

На регионы России обрушились смерчи и шквальные ветры. Стихия стала причиной разрушений и даже человеческих жертв. Это редкое явление для Восточного полушария, но прецеденты все же бывали. Теперь непогоду ожидают в Среднем Поволжье, на Урале, в Нижегородской и Владимирской областях.