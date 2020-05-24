Туристов будут тестировать на коронавирус на въезде в Севастополь

Проверять путешественников планируют при въезде.

Сейчас уже существуют экспресс-системы. Благодаря им можно за 15 минут узнать о наличии в организме антител к коронавирусу, для этого нужно сдать кровь из пальца. Однако в Севастополе хотят проводить тесты, которые бы определяли наличие самого вируса, пока к нему организм еще не выработал антитела, объяснил Развожаев.

В итоге городе решили проводить обычные тесты, а вместе с ним выдавать расписку. В ней будет говориться, что турист останется в своем номере, арендуемом доме или квартире до появления результатов анализа. Благодаря этому можно будет ограничить число контактов прибывающих с жителями Севастополя.

«Те, кто готов к нам приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем», — пояснил врио губернатора.

Такой алгоритм проработают к 15 июня.

«Я сдержанно оценивал бы, что летом мы будем принимать гостей. В ограниченных условиях», — добавил Развожаев.

Открытие туристического сезона потребует самодисциплины и от местных жителей, и от гостей. «Но так будет во всем мире», — уверен он.

Режим строгой самоизоляции в Крыму отменили 18 мая. Однако отдыхающие еще днем ранее ринулись к морю. Тем не менее на полуострове действуют рекомендации оставаться дома и никуда не ездить без веской причины.