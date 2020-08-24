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    24 августа 2020, 17:10

    Туристка стригла ногти на берегу Черного моря: очевидцы засняли это на видео

    Анастасия Кременчугская

    Отдыхающая в Сочи россиянка подстригла ногти, сидя на берегу Черного моря. Ее поступок возмутил пользователей сети. Об этом сообщило РИА «Новости».

    На видео женщина в купальнике сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти, в то время как рядом с ней в воде стоят другие туристки, написал сайт «Экономика сегодня».

    Ролик появился на закрытой странице аккаунта про Краснодарский край. Автор видео признался, что ему перехотелось купаться после увиденного.

    «Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» — написал автор кадров.

    Комментаторы также бросились критиковать негигиеничный поступок туристки. Они недоумевают относительно поведения женщины.

    «Как там можно стричь? Волны не мешают?»; «Колхозники начали выезжать на моря», «Поверьте, русские не только на Черном море отличаются», — написали пользователи соцсети.

    Новости SMI.FM