Туристка стригла ногти на берегу Черного моря: очевидцы засняли это на видео

На видео женщина в купальнике сидит на берегу Черного моря и стрижет ногти, в то время как рядом с ней в воде стоят другие туристки, написал сайт «Экономика сегодня».

Ролик появился на закрытой странице аккаунта про Краснодарский край. Автор видео признался, что ему перехотелось купаться после увиденного.

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!» — написал автор кадров.

Комментаторы также бросились критиковать негигиеничный поступок туристки. Они недоумевают относительно поведения женщины.

«Как там можно стричь? Волны не мешают?»; «Колхозники начали выезжать на моря», «Поверьте, русские не только на Черном море отличаются», — написали пользователи соцсети.