Туристический сбор предложили распространить на все регионы России | 360°

Общество 20 сентября 2022, 05:21 Поделиться Telegram

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Viber Туристический сбор предложили распространить на все регионы России Депутаты Госдумы предложили распространить туристический сбор на все регионы России РИА «Новости»

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Туристический сбор может стать бессрочным, но каждый субъект Российской Федерации должен сам принимать это решение. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Эти положения содержатся в подготовленном к внесению на рассмотрении нижней палаты парламента законопроекте, сообщила «Парламентская газета».

Сбор с туристов запустили в 2018 году в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Властям указанных регионов разрешили взимать с отдыхающих до 100 рублей в сутки за пребыванием в регионе. Эти средства должны были пойти в бюджет, их можно использовать на благоустройство и обновление курортной инфраструктуры.

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Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года. Однако депутаты Ставропольского края предложили его продлить до 2027 года. Комитет Госдумы по туризму поддержали идею, посоветовав расширить ее на все регионы. Главной задачей проекта является создание новых условий для развития внутреннего туризма.

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Накануне Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами, выданными другими государствами Евросоюза.

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