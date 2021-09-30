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    30 сентября 2021, 19:45

    Туристический проект запустили для ямальских школьников

    Артур Блянихов

    В ЯНАО для юных туристов стартовал экскурсионно-образовательный проект «Ямал — полуостров открытий». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Окружной департамент молодежной политики и туризма совместно с региональным департаментом образования занимается реализацией проекта. Программа подразумевает посещение исторических и культурных объектов, поездку в этнографический комплекс Горнокнязевска, а также экскурсию по обновленному Музею первого губернатора региона Юрия Неелова и Ямальскому многопрофильному колледжу.