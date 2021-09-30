Туристический проект запустили для ямальских школьников

В ЯНАО для юных туристов стартовал экскурсионно-образовательный проект «Ямал — полуостров открытий». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Окружной департамент молодежной политики и туризма совместно с региональным департаментом образования занимается реализацией проекта. Программа подразумевает посещение исторических и культурных объектов, поездку в этнографический комплекс Горнокнязевска, а также экскурсию по обновленному Музею первого губернатора региона Юрия Неелова и Ямальскому многопрофильному колледжу.