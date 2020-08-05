Туристический проект из Раменского вышел в финал всероссийского конкурса

Туристический проект из Раменского «Экосистема „Гжельский ярус“» вышел в финал Всероссийского конкурса, который проводится Агентством стратегических инициатив, сообщила директор историко-художественного музея региона Людмила Слизова.

Уточняется, что Московская область вошла в тройку лидеров вместе с Татарстаном и Волгоградской областью.

«Конечно, у нас легкий шок от радости, учитывая, что в конкурсе принимали участие 115 проектов, и мы вошли в число финалистов. Кроме того, среди таких сильных проектов Московской области», — процитировало Слизову «Радио 1».

В рамках мероприятия было представлено четыре подмосковных проекта. В их числе оказались работы специалистов Рузского, Одинцовского округов, а также Талдома.