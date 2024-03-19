Общество 19 марта 2024, 21:34 Туристический поток на Таймыре вырос в 4 раза

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Внутренний туризм в нашей стране сегодня находится на подъеме. Особенно активно растет потенциал Арктического региона – в частности, Таймыра. Рост популярности полуострова связан с тем, что впервые за долгое время на Крайнем Севере начали строить туристическую инфраструктуру и организовывать уникальные мероприятия.

Кто же развивает туризм на Таймыре? Агентство развития Норильска и созданный им туристско-рекреационный кластер «Арктический». В этот кластер входят Норильск – центр культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка – событийного и этнографического, плато Путорана – экстремального, экологического и спортивного, а также таймырские поселки – центры этнического и исторического туризма.

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«Сейчас мы видим, как регионы соревнуются между собой количеством услуг, локальными продуктами, подходами и новыми туристическими маршрутами. И мы, конечно, стараемся не отставать», – отметил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. «Мы прибавляем в креативе, работаем с бизнесом и привлекаем гостей уникальным штучным туризмом. Сегодня туристический поток нашей территории около 12 тысяч человек. И согласно рекомендациям по устойчивому развитию, мы идем верным путем. Во многом это происходит благодаря взаимодействию с компанией «Норникель», которая уже давно задает уровень ESG-повестки по всей стране».

Таймырской земле есть что предложить даже самому притязательному туристу: северная природа, возможность посетить мировой центр цветной металлургии и узнать все о философии пяти коренных малочисленных народов.

«Таймыр – это уникальное место для особенных людей», – уверена долганка Ксения Поротова. «Во-первых, это природа, которая сегодня стала доступной для посещения благодаря нашим туроператорам. Мы надеемся, что однажды все люди приедут в Арктику и увидят всю эту красоту своими глазами».

Участники ТРК «Арктический» предлагают путешествия по земле, воде и воздуху. А 19 марта стенд туркластеравстретил гостей на 30-йМеждународной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT), где свои продукты представили команды со всего мира.

Деловая программа выставки 2024 – это 3 дня мероприятий, более 20 тематических сессий: конференций, презентаций, дискуссий и образовательных семинаров.

Анжела Ткаченко, руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска рассказала: «В этом году мы возвращаемся на внешнюю арену, чтобы рассказать масштабной аудитории представителей турбизнеса из российских регионов и зарубежных стран о наших новых маршрутах и предложениях, обменяться практическими знаниями. На выставке 2024 года работают более 50 человек, предприниматели и представители 18 организаций и компаний, которые создают туризм на Таймыре».

Стенд под названием «Вас вызывает Таймыр!» разместится на площади 117 кв. м и стал одним из самых больших на выставке. Стойки туроператоров из настоящего льда, большой чум и мастер-классы искусству резьбы по кости знакомили посетителей с историческим, культурным и духовным потенциалом Севера.

«Мы рассказываем о том, как легко, просто и удобно путешествовать из любых уголков России в Норильск, чтобы получать новые эмоции, радоваться, любить и наслаждаться жизнью», – поделилась пресс-секретарь «НордСтар» Полина Чернова. «Наша авиакомпания всегда рада помочь своим пассажирам посетить даже самые северные регионы и узнать много интересного».

Также гостям предлагали уникальный кофе по-таймырски с ягодами и олениной, а почувствовать аромат полуострова помогал самый северный парфюмер Алексей Болтачев со своей авторской коллекцией парфюма и свечей.

Ведущий специалист отдела развития туризма Администрации города Норильска Ольга Лазькопризналась: «Такие выставки позволяют максимально взаимодействовать всей туристической отрасли. Это и туроператоры, и туристические центры, и маленькие компании, и большие авиаперевозчики. Мы представляем здесь замечательный проект – виртуальные экскурсии в VR-очках. Есть экскурсии по храмам, по нашим водным просторам и даже по руднику «Ангидрит». Такие экскурсии позволяют обывателю стать ближе к Таймыру».

На выставке MITT-2024 команда «Арктического» успешно презентовала туристический потенциал Таймыра, познакомила людей с продукцией локальных производителей, обсудила с коллегами тренды индустрии, а самое главное – рассказала российскому и мировому сообществу о том, как прекрасен арктический регион.