Общество 07 июня 2023, 17:12 Туристический комплекс «Лазурный берег» открыли недалеко от Губкинского в ЯНАО

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В 15 километрах от города Губкинский возле Голубого озера открылся новый туристический комплекс «Лазурный берег». Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.

Комплекс принадлежит двум местным бизнесменам Денису Могоряну и Андрею Спирову.

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«Мы прикладываем максимальные усилия для развития внутреннего туризма. Поэтому мы поддержали нашего предпринимателя с идеей обустройства рыболовно-туристического комплекса на Голубом озере», — процитировало ИА «Север-Пресс» заместителя главы Губкинского Андрея Бандурко.

На берегу озера в распоряжении отдыхающих есть беседки, шезлонги, площадки для игры в волейбол и пляжный футбол. Помимо гостевых домов, на территории комплекса откроют банный чан и парилку.