Общество 21 марта 2023, 13:44 Туристический комплекс Харбей построят на Ямале до конца 2023 года

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Работы по строительству туристического комплекса Харбей в Ямало-Ненецком автономном округе планируется завершить к концу текущего года. Об этом сообщил сайт «Красный север».

Отмечается, что новый туркомплекс осмотрел губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что объект откроет новые возможности для отдыха в горах Ямала.

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По данным Nation News, дорогу к комплексу уже проложили, добраться туда можно будет в любое время года.

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