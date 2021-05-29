Туристический кешбэк для студентов запустят в России с 1 июля

Туристический кешбэк для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей» заработает в России с 1 июля. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, на эти цели должны выделить два миллиарда рублей, сообщил ТАСС.

«По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля», — сказала Догузова.

В России также была запущена программа детского туристического кешбэка. В течение лета родители смогут покупать путевку в детские лагеря и получать возврат в размере 50% от ее стоимости, сообщало Ura.ru.

Программа начала действовать 25 мая. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Льгота не распространяется на палаточные, городские и лагеря дневного пребывания.

За отдых детей в лагерях, которые принимают участие в акции, возврат будет находиться на уровне 50%, однако составит не более 20 тысяч рублей, уточнило Nation News.

Еще одно условие для получения кешбэка — оплата путевок картой платежной системы «Мир». Карты Visa, Mastercard, Maestro, а также путевки, оплаченные наличными, в программе не участвуют.