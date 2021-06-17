Туристический кешбэк для многодетных семей предложили улучшить

Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила улучшить условия программы туристического кешбэка для многодетных семей. Об этом сообщил RT.

Сейчас в рамках программы путешествующим по России многодетным семьям выплачивается 20% от стоимости тура или проживания в гостинице. Волынец предложила также выплачивать 20% от стоимости проезда, при этом сумма выплат не должна превышать 20 тысяч рублей на одного члена семьи.