Туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток увеличат в два раза

Туристический кешбэк для путешествий на Дальний Восток увеличат в два раза. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.

О своем распоряжении глава государства сообщил на встрече с рабочими космодрома Восточный. Он обратил внимание на меры по развитию региона для привлечения молодых специалистов и отдельно затронул тему туризма, написала «Российская газета».

«Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в правительство будет создавать условия, чтобы на Дальний Восток можно было приезжать дешевле.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме глава правительства сообщил, что кабмин выделит дополнительные средства на программу туристического кешбэка. Он отметил, что программа возврата части стоимости путевки продлили до 15 апреля в связи с высоким спросом.

На реализацию такой меры будет направлено дополнительное финансирование в размере 3,5 млрд рублей. Благодаря этому не менее 1,5 миллиона человек смогут приобрести путевку и отдохнуть в России, отметили в пресс-службе правительства.

Программа туристического кешбэка позволяет получать 20% от стоимости поездки по России, средства возвращаются на карту «Мир», которой нужно оплатить отдых.