Общество 12 мая 2023, 17:38 Туристический эксперт Мкртчян рассказал, что национальную визу получить проще шенгенской

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Грядет пора отпусков, и многие рассматривают вариант улететь за границу, но нужно заранее озаботиться получением визы. Об этом ИА «НСН» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, сейчас проще получить национальную визу, а не шенгенскую. Это касается, главным образом, Кипра, Болгарии, Хорватии и Румынии.

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«Ничего не мешает получить болгарскую визу за 5-6 рабочих дней. Можно поехать на черноморское побережье Румынии. В Италию и Грецию легче попасть, чем в Германию или Австрию. В любом случае о шенгенской визе нужно беспокоиться заранее», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в последнее время повысился процент отказов в получении шенгенской визы для россиян.

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