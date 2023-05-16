Общество 16 мая 2023, 12:04 Туристический эксперт Горин рассказал, что в этом году вдвое увеличится число рейсов из России в Турцию

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В этом году станет вдвое больше рейсов из России в Турцию. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Он прокомментировал недавние отмены нескольких рейсов в Турцию и сказал, что беспокоиться не о чем, ни о какой приостановке авиасообщения речи не идет.

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«Во-первых, в этом году вдвое увеличили число перевозок пассажиров между Россией и Турцией. В апреле — мае количество отдыхающих еще не такое большое, как в летние месяцы, поэтому какие-то рейсы отменили из-за недостаточной загрузки самолетов. Их объединили с другими, предлагая пассажирам перебронироваться», — рассказал Дмитрий Горин.

Он добавил также, что отмен и переносов рейсов бывает крайне мало. И, если они случаются по техническим причинам, то это из-за высокой загруженности направления.

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