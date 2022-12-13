Общество 13 декабря 2022, 17:44 Туристам разрешили посещать музеи и кафе в Гонконге

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Власти Гонконга отменили действие трехдневного запрета на посещение туристами различных общественных и исторических мест. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным «Национальной службы новостей», путешественникам с отрицательными результатами теста на коронавирус больше не будет присваиваться так называемый оранжевый код здоровья.

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Отмечается, что такое решение власти Гонконга приняли после оценки всех рисков завозных случаев болезни.

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