13 декабря 2022, 17:44
Туристам разрешили посещать музеи и кафе в Гонконге
Власти Гонконга отменили действие трехдневного запрета на посещение туристами различных общественных и исторических мест. Об этом сообщили РИА «Новости».
По данным «Национальной службы новостей», путешественникам с отрицательными результатами теста на коронавирус больше не будет присваиваться так называемый оранжевый код здоровья.
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Отмечается, что такое решение власти Гонконга приняли после оценки всех рисков завозных случаев болезни.
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