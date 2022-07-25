Туристам рассказали, за что в России можно получить штраф

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявила, что первое, за что может получить штраф турист в России, это распитие спиртных напитков на пляже. Об этом написала «Парламентская газета».

«Пляж, как и парк, как и заповедник, — общественное место, поэтому там запрещено распитие алкогольных напитков», — отметила она и добавила, что штраф за выпивку в общественных местах составляет от 500 до 1500 рублей.

Туристы также могут быть оштрафованы за то, что находятся на пляже в состоянии алкогольного опьянения или курят в неположенных местах. В случае повторного нарушения им может грозить административный арест до 15 суток.

Например в Крыму, по словам политика, родители могут получить штраф за то, что отдыхают в барах вместе с несовершеннолетними детьми. Сумма штрафа будет варьироваться от 1000 до 3000 рублей.

В Сочи штраф могут получить даже нудисты, которые любят оголяться в неположенных местах. Появление в таком виде теперь называется мелким хулиганством и грозит наказанием вплоть до ареста на 15 суток.

Самый большой штраф могут получить туристы, которые разводят костры в лесной местности. Нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом от 15 до 30 тысяч рублей, резюмировала Черняк.