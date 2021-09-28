Туристам посоветовали серьезнее готовиться перед походом в горы

Исполнительный директор компании RussiaDiscovery Юлия Григорьева посоветовала туристическим группам серьезнее готовиться перед восхождением в горы. По ее словам, из-за одного неподготовленного человека может пострадать вся команда. Об этом сообщило ИА НСН.

Григорьева отметила, что у многих организаторов таких походов присутствует коммерческий интерес. Люди хотят заработать на туристах и собирают группу побольше. Однако один неподготовленный человек может принести серьезные убытки всем участникам похода, в том числе и координаторам.

По словам Григорьевой, подбирать людей необходимо с крепким здоровьем: должна быть готова сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат.

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников подчеркнул, что многие воспринимают поход в горы как аттракцион. Они не понимают всех последствий такого «развлечения».

«Люди пока это воспринимают, как парк аттракционов, где вокруг тебя гиды, которые должны тебя развлекать и заводить. Но горы — это не стадион и не компьютерная игра. Здесь кнопочку Escape (клавиша, предназначенная для возврата к предыдущему состоянию — прим. ред.) не нажмешь. Если ты до седловины на высоте 5300 добрался, то не можешь через пять минут оказаться внизу на поляне, так не бывает. Тебе придется тяжело, с одышкой и головной болью, превозмогая холод спускаться вниз. А многие это не понимают», — подчеркнул Овчинников.