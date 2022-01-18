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    18 января 2022, 09:08

    Туриста накрыло лавиной на Камчатке. Его откопали товарищи

    Туриста накрыло лавиной на Камчатке

    Максим Зинкин

    Поездка туристов на снегоходах в горы Камчатки едва не закончилась трагедией. Один из путешественников попал под сход лавины, но его сумели выкопать из снега товарищи. Об этом сообщила Школа горного снегоходного катания на Камчатке в своем Instagram.

    Туристы направлялись к Банным источникам, бассейнам с минеральной горячей водой в южной части полуострова.

    В какой-то момент молодой человек полностью оказался под снегом, но помощь профессионалов не потребовалась.

    «По иронии судьбы ровно в это же самое время на Камчатке проходил практический трехдневный курс по лавинной практике и первой помощи, который проводили спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

    В конце 2021 года региональный противолавинный центр объявил на Камчатке о повышенной опасности схода лавин в горной местности.

    Путешественникам не рекомендуется приближаться к вулканам Ключевской группы, а также к вулканам Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.