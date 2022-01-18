Туриста накрыло лавиной на Камчатке. Его откопали товарищи

Поездка туристов на снегоходах в горы Камчатки едва не закончилась трагедией. Один из путешественников попал под сход лавины, но его сумели выкопать из снега товарищи. Об этом сообщила Школа горного снегоходного катания на Камчатке в своем Instagram.

Туристы направлялись к Банным источникам, бассейнам с минеральной горячей водой в южной части полуострова.

В какой-то момент молодой человек полностью оказался под снегом, но помощь профессионалов не потребовалась.

«По иронии судьбы ровно в это же самое время на Камчатке проходил практический трехдневный курс по лавинной практике и первой помощи, который проводили спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

В конце 2021 года региональный противолавинный центр объявил на Камчатке о повышенной опасности схода лавин в горной местности.

Путешественникам не рекомендуется приближаться к вулканам Ключевской группы, а также к вулканам Авачинский, Корякский, Козельский и Вилючинский.