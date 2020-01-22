Туриста из Китая сняли с рейса в России из-за коронавируса

Новый тип коронавируса продолжает распространяться в Китае и уже начал выходить за пределы страны. В международном аэропорту Хабаровска с рейса сняли одного из пассажиров, который прилетел из КНР. Сотрудники санитарных служб заподозрили, что он заражен вирусом.

«В воздушном пункте пропуска аэропорта Хабаровск был выявлен больной, прибывший из КНР, с симптомами инфекционного заболевания. У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания», — приводит ИА «Хабаровский край сегодня» слова начальника отдела эпидемнадзора краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской.

Она отметила, что мужчину доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц. Врачи провели необходимое исследование и не обнаружили у туриста коронавируса. Пассажир был заражен гриппом.

Новый тип коронавируса появился в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, вирусом 2019-nCoV заражены 440 человек. Заболевание унесло жизни уже девяти человек. По одному зараженному — в США, Южной Корее и Японии. Также первый случай заболевания подтвердили в Таиланде.

Россия уже начала работу по созданию экспресс-теста для определения коронавируса, а также планирует разработать вакцину.