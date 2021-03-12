Турист-«выживальщик» Владимир Игнатьев пропал в Омске

В Омске пропал известный турист-«выживальщик» Владимир Игнатьев. Из дома он ушел еще в понедельник, 8 марта, с тех пор на связь больше не выходил. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Игнатьеву 34 года. Последний раз, когда его видели, с собой у него был лишь небольшой рюкзак. Его поиском заняты не только родственники, но и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что рост пропавшего выше среднего — 184 сантиметра, волосы русые, глаза зеленые. Близкие призвали всех, кто владеет какой-либо информацией, звонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Пока неизвестно, куда собирался Игнатьев и при каких обстоятельствах он вышел из дома.

Владимир Игнатьев — умелый турист-«выживальщик», сообщила Lenta. Он является представителем своеобразной субкультуры людей, которые активно готовятся к возможным чрезвычайным происшествиям. Например, учатся добывать воду в лесу или охотиться с луком. Первые представители этого движения появились в США во времена холодной войны.

Прошлой осенью на Эльбрусе пропали три туриста. В это время как раз сошел один из ледников горы. Пропавшие не были зарегистрированы.