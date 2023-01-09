Общество 09 января 2023, 18:33 Турист из Ижевска после ссоры с женой заблудился и встретил Новый год в Уральских горах

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Мужчина несколько часов плутал в темноте на сильном морозе в национальном парке «Таганай», пока его не нашли спасатели. Об этом сообщил сайт kp.ru.

История произошла в новогоднюю ночь. Семейная пара из Ижевска решила неординарно войти в 2023-й год и встретить его в походе. Выбор пал на национальный парк «Таганай» в Уральских горах Челябинской области. Туда чета и отправилась, но уже в походе незадолго до полуночи супруги поругались. Женщина пошла в приют, а мужчина пропал.

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Поняв, что с мужем что-то не так, она позвонила спасателям. Сначала турист брал трубку и заверял, что знает дорогу. Но спустя несколько часов стало понятно, что ему нужна помощь. В итоге спасателям удалось отыскать замерзшего мужчину. Он блуждал в трех километрах от приюта. Туда его и доставили и передали перепуганной жене.

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