Общество 03 марта 2023, 12:16 Турист из Индии стал участником клуба любителей зимнего плавания в Сургуте

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Турист из Индии по имени Виджу стал участником Центра здоровья «Айсберг» в Сургуте, впервые окунувшись в прорубь на праздник Крещения. Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на NEFT.

Как рассказал директор клуба Азамат Якупов, в Индии Виджу исповедовал христианство.

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«Он приехал в Югру из той части Индии, где распространено христианство. Пришел к нам на службу в храм, мы там мероприятие устраивали. Ну и присоединился», — сообщил он.

Якупов добавил, что Виджу на протяжении многих лет приезжал в Россию, но решил окунуться лишь в этом году.