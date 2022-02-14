Тургеневский дуб представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года»

Тургеневский дуб, произраставший на территории музея «Спасское-Лутовиново» в Орловской области, стал победителем национального конкурса «Российское дерево года — 2021». Он будет представлять Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2022».

Тургеневский дуб был выбран путем открытого голосования из 47 претендентов. Этому дереву было почти 200 лет, оно являлось символом литературной России и было связано с именем Ивана Сергеевича Тургенева. Согласно легенде, дерево посадил сам писатель, когда ему было 13-15 лет.

К сожалению, дерево погибло во время урагана 30 ноября 2021 года, однако организаторы международного конкурса «Европейское дерево года» приняли решение о включении дуба в список номинантов от России.

Конкурс «Европейское дерево года — 2022» проходит с 1 по 28 февраля 2022 года. Проголосовать за участника от России можно на сайте конкурса.