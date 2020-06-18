Турецкий журналист предположил появление COVID-расизма

По данным «Экспресс-газеты», он представил, будто «возникнет высший класс с иммунитетом к COVID-19, который вращает экономику, может въехать в любую страну и для него открыты все двери, и низший класс, который живет, как в неволе».

Также Ишман рассказал, что в Турции занимаются разработкой специального приложения, которое сможет отслеживать контакты между людьми и идентифицировать, кто болен, а кто здоров.

«Думаю, что скоро такие приложения начнут использоваться во всех странах. А это своего рода клеймение», — считает журналист.