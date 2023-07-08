Общество 08 июля 2023, 02:09 Турецкий студент-любовник покинул Россию после многочисленных романов Студент из Турции покинул Россию после рассказов о многочисленных любовных победах Pxhere

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Студент-любовник, хваставшийся многочисленными связями с русскими девушками, покинул Россию. Молодой человек про имени Ахмад уехал из Волгограда в Иорданию, написал Telegram-канал Mash.

Студента уже отчислили из университета. Скандал с его участием вспыхнул после того, как молодая женщина в Волгограде опубликовала видео. На кадрах иностранец рассказывал, что за восемь лет пребывания в России он якобы бесплатно переспал с половиной города.

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Звезда сериала «Тайны Смолвилля» Эллисон Мэк попала секту, где активно заманивала девушек в гарем «великого гуру» Кита Раньера. Также Мэк придумывала для них изощренные издевательства и не гнушалась запугиванием непокорных. Так некогда знаменитая актира провела 10 лет своей жизни. Потом в секту нагрянула полиция. Жертвы, которые не испугались шантажа и угроз расправы, все-таки обратились к правоохранителям за помощью. Раньер получил пожизненное наказание, Мэк же отделалась лишь тремя годами. Спустя 21 месяц она вышла по УДО.