Турецкие врачи принудительно сделали кесарево сечение россиянке. Теперь семья продает вещи, чтобы заплатить по счетам

Молодая семья из Челябинска отправилась на отдых в Турцию. На курорте женщине стало плохо. Врачи принудительно сделали ей кесарево сечение. Ребенок жив, но транспортировать его пока нельзя. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, как она пытается помочь семье.

«В турецкой клинике выставляется счет на оплату, который для обычной простой семьи неподъемный. Ежедневно пребывание в клинике обходится в 30 тысяч рублей. Ребенок уже третью неделю в клинике, и счет уже перевалил за 600 тысяч рублей», — рассказала омбудсмен.

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Турецкие медики утверждают, что в интересах ребенка его сейчас отправлять домой нельзя. Небезопасно для здоровья в первую очередь самого новорожденного: нужно дождаться, пока младенец наберет вес.

«Мы примерно понимаем, что это месяц, а то и полтора им придется еще прожить в Турции до того момента, когда врачи разрешат ему покинуть страну. Когда это станет для него безопасным. Соответственно, мы полагаем, что тот счет, который сейчас уже есть на руках у семьи, он увеличится в два, а то и три раза. Сейчас прогнозировать очень сложно, все зависит от состояния ребенка. Он сейчас достаточно активно набирает вес», — добавила Павлова.

Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе активно помогает семье. А отцу малыша придется провести переговоры с турецкой стороной. По словам мужчины, он связался с другими российскими семьями, которые попадали в Турции в аналогичные ситуации, и узнал, что зарубежные клиники часто идут на уступки и снижают сумму счета.

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«Я уже подготовила письма в адрес МИД России, в адрес консула в Турции, чтобы они включились в эту работу и все-таки помогли семье провести такие переговоры. В любом случае нужно будет оплатить счет и семья не отказывается от этих обязательств. Они готовы заплатить, у них есть какое-то имущество, которое они готовы продать», — описала ситуацию Павлова.

По ее словам, она, как омбудсмен, обратилась во все инстанции, которые могли бы помочь семье и новорожденному челябинцу. Есть надежда, что всем миром удастся вернуть на родину ребенка с его родителями и счета оплатить.

«Я обратилась в благотворительный фонд, чтобы они помогли. Кроме того, я обратилась в Союз промышленников и предпринимателей с просьбой о помощи — возможно, какая-то сумма будет собрана и оказана помощь со стороны крупного бизнеса. Кроме того, я обратилась с просьбой к губернатору Челябинской области, и, насколько я знаю, там приняли положительное решение. Остается решить, какая именно сумма будет выделена из фонда губернатора», — сказала омбудсмен.