  • Турецкие врачи принудительно сделали кесарево сечение россиянке. Теперь семья продает вещи, чтобы заплатить по счетам

    11 сентября 2019, 17:20

    Алексей Сахаров, Мария Еремина

    Молодая семья из Челябинска отправилась на отдых в Турцию. На курорте женщине стало плохо. Врачи принудительно сделали ей кесарево сечение. Ребенок жив, но транспортировать его пока нельзя. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, как она пытается помочь семье.
    Турецкие врачи принудительно сделали кесарево сечение россиянке. Теперь семья продает вещи, чтобы заплатить по счетам

    «В турецкой клинике выставляется счет на оплату, который для обычной простой семьи неподъемный. Ежедневно пребывание в клинике обходится в 30 тысяч рублей. Ребенок уже третью неделю в клинике, и счет уже перевалил за 600 тысяч рублей», — рассказала омбудсмен.

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    Турецкие медики утверждают, что в интересах ребенка его сейчас отправлять домой нельзя. Небезопасно для здоровья в первую очередь самого новорожденного: нужно дождаться, пока младенец наберет вес.

    «Мы примерно понимаем, что это месяц, а то и полтора им придется еще прожить в Турции до того момента, когда врачи разрешат ему покинуть страну. Когда это станет для него безопасным. Соответственно, мы полагаем, что тот счет, который сейчас уже есть на руках у семьи, он увеличится в два, а то и три раза. Сейчас прогнозировать очень сложно, все зависит от состояния ребенка. Он сейчас достаточно активно набирает вес», — добавила Павлова.

    Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе активно помогает семье. А отцу малыша придется провести переговоры с турецкой стороной. По словам мужчины, он связался с другими российскими семьями, которые попадали в Турции в аналогичные ситуации, и узнал, что зарубежные клиники часто идут на уступки и снижают сумму счета.

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    «Я уже подготовила письма в адрес МИД России, в адрес консула в Турции, чтобы они включились в эту работу и все-таки помогли семье провести такие переговоры. В любом случае нужно будет оплатить счет и семья не отказывается от этих обязательств. Они готовы заплатить, у них есть какое-то имущество, которое они готовы продать», — описала ситуацию Павлова.

    По ее словам, она, как омбудсмен, обратилась во все инстанции, которые могли бы помочь семье и новорожденному челябинцу. Есть надежда, что всем миром удастся вернуть на родину ребенка с его родителями и счета оплатить.

    «Я обратилась в благотворительный фонд, чтобы они помогли. Кроме того, я обратилась в Союз промышленников и предпринимателей с просьбой о помощи — возможно, какая-то сумма будет собрана и оказана помощь со стороны крупного бизнеса. Кроме того, я обратилась с просьбой к губернатору Челябинской области, и, насколько я знаю, там приняли положительное решение. Остается решить, какая именно сумма будет выделена из фонда губернатора», — сказала омбудсмен.