Турецкие цитрусовые на российском рынке: как выбрать?

Россияне начали праздничную охоту на апельсины, мандарины и лимоны. Каждый год в России съедают почти 600 тысяч тонн турецких цитрусовых. Телеканал «360» расскажет, что нас ждет на прилавках в этом году, и как выбрать сочные и вкусные мандарины.

Оранжевое безумие во всех магазинах. Так мог бы называться блокбастер, но это наши предновогодние реалии: россияне начали праздничную охоту на апельсины, мандарины и прочие цитрусы. И многие выбирают давно знакомые — турецкие. Накануне Нового года в Москву приехал представитель Средиземноморского союза экспортеров — он поздравил россиян с праздниками и рассказал, что нас ждет на прилавках. В целом, каждый год в России съедают почти 600 тысяч тонн турецких цитрусовых. Для Турции российский рынок — лидер по объемам поставок. И они будут только расти. В Россию везут около 20 сортов апельсинов и мандаринов. Али Кавак заверил: через пару лет их будет еще больше, сейчас как раз выводят новые, поздние сорта. Защищают турецкие фрукты от вредителей не пестицидами, а феромонными ловушками.

Источник фото: телеканал «360»

«Феромонные ловушки содержат ароматические вещества — они притягивают своим запахом насекомых, и таким образом заманивают их в ловушку. Есть еще одна технология, разработанная нашими селекционерами — мы запускаем на площади, где хранятся цитрусовые, бесплодных мошек — они едят других и погибают сами, не размножаясь. Эти технологии и позволяют нам обходиться без пестицидов и сохранять наши цитрусы», — сказал Али Кавак, председатель Отраслевого Совета Средиземноморского Союза Экспортеров фруктов и овощей.

В России обожают мандарины, и турки знают, какие: чтобы легко чистились, кожица была тонкая, а дольки пышные и без косточек. Турецкие цитрусовые от ветки до прилавка идут не больше пяти дней — это для европейской части страны.

Источник фото: телеканал «360»

Но есть они и на Дальнем Востоке — фрукты везут туда в специальных рефрижераторах. Недозрелых нет: степень спелости в Турции определяет сельскохозяйственная комиссия. У плодов измеряют уровень сахаристости, сочности и уровня витамина С. Без утверждения этих специалистов ни один цитрус, выращенный на экспорт, Турцию не покидает.